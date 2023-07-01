Дагестанец плюнул в девушку из-за «развратного платья»

Житель Дагестана напал на девушку из-за просвечивающего платья

В Дагестане житель города Каспийск напал на девушку из-за «слишком развратного платья». Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале Baza.

На кадрах видно, как мужчина подъезжает к девушке на автомобиле. Он вышел из машины и в грубой форме высказался по поводу ее одежды. По словам очевидцев, девушка ответила ему в той же манере. Дагестанец плюнул в потерпевшую, после чего она толкнула его. Затем мужчина опрокинул собеседницу на асфальт и уехал.

После столкновения девушка отправилась в травмпункт. По информации издания, пострадавшая обратилась в полицию.

В июне на греческом острове Родос 20-летняя туристка из Англии сходила на свидание с парнем из интернета и была изнасилована в море. Пара отправилась на пляж Глистра в бухте Лардос, где зашла в воду, чтобы искупаться. Там молодой человек напал на девушку и надругался над ней, несмотря на активное сопротивление.