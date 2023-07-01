Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:55, 1 июля 2023Силовые структуры

Героя Абхазии признали киллером из-за семечек

«Ъ»: суд признал героя Абхазии Коротенко киллером и посадил за заказное убийство на 16 лет

Фото: Nick Pfosi / Reuters

Московский областной суд вынес приговор по делу об убийстве в 2014 году Николая Мартынова — совладельца производителя реагентов для нефтегазовой промышленности ОАО «Синтез». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Организатором преступления сочли бизнес-партнера убитого Антона Ерохина. Киллером оказался герой Абхазии, бывший полковник ГРУ Геннадий Коротенко. Одной из улик стала шелуха от семечек на месте преступления, на которой криминалисты обнаружили ДНК убийцы.

Суд назначил Антону Ерохину 15, а Геннадию Коротенко 16 лет колонии строгого режима. Издание отмечает, что исполнитель преступления мог получить меньший срок, но у него обнаружили целый арсенал оружия, включая переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла» и несколько пулеметов.

29 мая в Московской области был вынесен приговор Сергею Фролову, бывшему члену Ореховской ОПГ. Как установил суд, Фролов, являвшийся последним киллером разгромленной преступной группы, был известен в криминальном мире под кличкой Болтон. На протяжении многих лет он зарабатывал на жизнь заказными убийствами. На его счету 16 жертв, покушение на убийство пяти человек и подготовка к покушению на жизнь еще одного человека.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Глава ЦРУ тайно обсуждал с Зеленским возвращение Киевом территорий. Украина хочет добиться прекращения огня к концу года

    В Ирландии заявили о готовности НАТО пожертвовать Украиной в случае ее поражения

    Героя Абхазии признали киллером из-за семечек

    В ОНН заявили о помощи в введении исключений из санкций против России

    Стрелявший в аэропорту Кишинева скрывался от следствия в Таджикистане

    Рой насекомых в Нью-Йорке напомнил жителям о «библейской чуме»

    Экс-премьер Британии назвал «важным делом» свержение Хусейна

    Спасение бойцами «Отважных» раненного под Кременной командира попало на видео

    Украинским беженцам в Ирландии дали сутки на выселение

    Письмо пассажира «Титаника» продали за миллион рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости