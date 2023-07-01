Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:55, 1 июля 2023Среда обитания

Тейлор Свифт захотели оштрафовать за мусор

Певица Тейлор Свифт получила штрафы на 3 тысячи долларов за мусор на придомовой территории

Фото: David Swanson / Reuters

Американскую певицу Тейлор Свифт захотели обязать заплатить за мусор, выброшенный в неположенном месте. За шесть лет артистка получила 32 штрафа на общую сумму 3000 долларов, сообщает New York Post.

Свифт получает штрафы с 2017 года, с тех пор, как приобрела таунхаус в Нью-Йорке. Согласно информации издания, певица регулярно оставляет мусор на придомовой территории и неправильно избавляется от отходов. Адвокаты звезды пытались оспорить штрафы, однако им удалось только уменьшить их сумму на 200 долларов.

По словам очевидцев, перед домом Тейлор постоянно появляются газеты, бутылки, картонные коробки, салфетки, различные упаковки, сигаретный пепел и окурки. Представители певицы отказались комментировать ситуацию. Некоторые собеседники издания отметили, что мусор могут оставлять фанаты артистки и журналисты, поджидающие ее снаружи.

В июне бывший дом Тейлор Свифт в Нью-Йорке выставили на продажу. Речь идет о таунхаусе в боро Манхэттен на улице Корнелия — именно этот дом упоминается в песне артистки Cornelia Street. Объект оценили в 17,9 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Пробка перед въездом на Крымский мост выросла до девяти километров

    С «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге убрали вывеску

    Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

    В Харьковской области сообщили о вывозе властями Украины имущества предприятий

    Тейлор Свифт захотели оштрафовать за мусор

    На Украине признали факт превышения властями полномочий при запрете УПЦ

    Обладатель Кубка Стэнли Орлов пожаловался на неопределенность будущего в НХЛ

    Стало известно о схеме мошенничества с участием эвакуаторщиков

    При обстреле приграничного российского региона снаряды упали рядом с домами

    Медведчук рассказал о шокирующем отчете ООН о действиях властей Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости