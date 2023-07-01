Тейлор Свифт захотели оштрафовать за мусор

Певица Тейлор Свифт получила штрафы на 3 тысячи долларов за мусор на придомовой территории

Американскую певицу Тейлор Свифт захотели обязать заплатить за мусор, выброшенный в неположенном месте. За шесть лет артистка получила 32 штрафа на общую сумму 3000 долларов, сообщает New York Post.

Свифт получает штрафы с 2017 года, с тех пор, как приобрела таунхаус в Нью-Йорке. Согласно информации издания, певица регулярно оставляет мусор на придомовой территории и неправильно избавляется от отходов. Адвокаты звезды пытались оспорить штрафы, однако им удалось только уменьшить их сумму на 200 долларов.

По словам очевидцев, перед домом Тейлор постоянно появляются газеты, бутылки, картонные коробки, салфетки, различные упаковки, сигаретный пепел и окурки. Представители певицы отказались комментировать ситуацию. Некоторые собеседники издания отметили, что мусор могут оставлять фанаты артистки и журналисты, поджидающие ее снаружи.

В июне бывший дом Тейлор Свифт в Нью-Йорке выставили на продажу. Речь идет о таунхаусе в боро Манхэттен на улице Корнелия — именно этот дом упоминается в песне артистки Cornelia Street. Объект оценили в 17,9 миллиона долларов.