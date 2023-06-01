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20:40, 1 июня 2023Среда обитания

Бывший дом Тейлор Свифт продадут в США

Бывший дом певицы Тейлор Свифт выставили на продажу за $17,9 млн

Фото: David Swanson / Reuters

Бывший дом американской певицы Тейлор Свифт выставили на продажу в США. Таунхаус, который артистка арендовала в Нью-Йорке несколько лет назад, можно приобрести за 17,9 миллиона долларов (около 1,45 миллиарда рублей), передает New York Post.

Объект располагается в боро Манхэттен на улице Корнелия. Именно этот дом упоминается в песне Свифт Cornelia Street. Певица снимала таунхаус в 2016 году за 40 тысяч долларов в месяц, пока в ее основном доме проводился ремонт.

Дом был построен в 1870-х годах. Снаружи сохранился классический кирпичный фасад, однако интерьер был полностью модернизирован. Площадь жилья не уточняется. Внутри имеются четыре спальни и три ванные комнаты, три газовых камина, деревянные полы, высокие потолки, несколько террас, кухня со столовой и гостиная, из которой можно попасть во двор. На заднем дворе находятся бассейн, спортзал и гараж.

В ноябре 2022 года дом на улице Корнелия, в котором жила Свифт, стал доступен для аренды. Стоимость проживания в таунхаусе составила 45 тысяч долларов.

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    Александра Качан
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