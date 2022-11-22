Появилась возможность пожить в доме Тейлор Свифт

Mansion Global: бывший дом Тейлор Свифт в США можно арендовать за $45 тысяч в месяц

В США появилась возможность пожить в бывшем доме американской певицы Тейлор Свифт. Таунхаус на Корнелия стрит в Нью-Йорке, которая упоминается в одной из песен артистки, стала доступной для аренды, пишет Mansion Global.

Отмечается, что знаменитость не была владелицей недвижимости, а арендовала ее на время ремонта основной квартиры за 40 тысяч долларов в месяц. Новым же квартирантам предлагается снять жилье за 45 тысяч долларов (около 2,72 миллиона рублей).

По словам риелторов, жилье расположено в тихом районе, в котором получится жить, не привлекая к себе лишнего внимания. Дом обладает высокими потолками, несколькими террасами и собственным крытым бассейном. Внутри есть четыре спальни, кухня с обеденной зоной, гостиная с выходом на внутренний дворик, пять ванных комнат и два отдельных санузла. В помещениях постелены паркетные полы, есть три газовых камина, в трех из спален есть балконы.

Ранее бывший возлюбленный Тейлор Свифт диджей Кельвин Харрис во второй раз выставил на продажу дом Беверли-Хиллз. За недвижимость он попросил 25 миллионов долларов (более 1,5 миллиарда рублей). В феврале 2021 года Харрис уже пытался избавиться от особняка за 21,9 миллиона долларов, но в начале сентября объявление о продаже убрали.