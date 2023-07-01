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07:44, 1 июля 2023Бывший СССР

Стрелявший в аэропорту Кишинева скрывался от следствия в Таджикистане

Мужчина, стрелявший в аэропорту Кишинева, скрывался от следствия в Таджикистане

Фото: Andrei Mardari / Reuters

Мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, скрывался от следствия в Таджикистане. Об этом сообщила пресс-служба таджикистанской генеральной прокуратуры, передает ТАСС.

Как стало известно, стрелявшим является гражданин Таджикистана Рустам Ашуров. Следствие установило, что он причастен к похищению первого заместителя председателя «Ориёнбанка» Шухрата Исматуллоева, которое было совершено 23 июня в Душанбе. После возбуждения уголовного дела Ашуров бежал в Молдавию через Турцию, чтобы скрыться от преследования в странах Евросоюза.

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    Марина Совина
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