Стрелявший в аэропорту Кишинева скрывался от следствия в Таджикистане

Мужчина, стрелявший в аэропорту Кишинева, скрывался от следствия в Таджикистане

Мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, скрывался от следствия в Таджикистане. Об этом сообщила пресс-служба таджикистанской генеральной прокуратуры, передает ТАСС.

Как стало известно, стрелявшим является гражданин Таджикистана Рустам Ашуров. Следствие установило, что он причастен к похищению первого заместителя председателя «Ориёнбанка» Шухрата Исматуллоева, которое было совершено 23 июня в Душанбе. После возбуждения уголовного дела Ашуров бежал в Молдавию через Турцию, чтобы скрыться от преследования в странах Евросоюза.