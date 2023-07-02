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16:43, 2 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об интенсивных боях за Белогоровку в ЛНР

Боец 85-й бригады ЮВО Варяг заявил о позиционных боях за Белогоровку в ЛНР

Фото: РИА Новости

Российский военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным Варяг сообщил, что за поселок Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР) ведутся интенсивные позиционные бои. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Очень хорошо укрепились там ВСУ, пытаемся их максимально вытеснить», — заявил военный.

По словам Варяга, на этом участке фронта российские силы постоянно ведут наблюдение за украинскими. «"Птички", РЭБ — хорошо вооруженные ребята. Но мы не хуже. Стараемся максимально противодействовать», — сказал он.

Ранее боец с позывным Боцман сообщил, что ВСУ начали активно использовать беспилотники в районе Белогоровки. Кроме того, украинские военные продолжают пользоваться противодронными устройствами, пресекая полеты российских аппаратов.

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    Алевтина Запольская
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