Борца с наркотиками в российском городе поймали при попытке их продать

В Перми у борца с наркотиками нашли 200 граммов метадона, которые он собирался продать

В Перми в тайнике у борца с наркотиками нашли 200 граммов метадона. Мужчину поймали при попытке продать запрещенный товар, сообщает Telegram-канал Shot.

В субботу, 1 июля, полицейские остановили машину 43-летнего Алексея Королькова на трассе Пермь — Екатеринбург возле города Ревда. Во время обыска сотрудники заглянули в телефон водителя и обнаружили координаты предполагаемого тайника с наркотиками.

Через некоторое время на указанный адрес прибыли специалисты и обнаружили 200 граммов метадона. Выяснилось, что россиянин планировал заработать на реализации запрещенных веществ. Примечательно, что Корольков последние 13 лет помогает наркозависимым и даже создал специальную организацию.

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