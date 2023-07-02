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12:43, 2 июля 2023Силовые структуры

Борца с наркотиками в российском городе поймали при попытке их продать

В Перми у борца с наркотиками нашли 200 граммов метадона, которые он собирался продать

Фото: Zlikovec / Unsplash

В Перми в тайнике у борца с наркотиками нашли 200 граммов метадона. Мужчину поймали при попытке продать запрещенный товар, сообщает Telegram-канал Shot.

В субботу, 1 июля, полицейские остановили машину 43-летнего Алексея Королькова на трассе Пермь — Екатеринбург возле города Ревда. Во время обыска сотрудники заглянули в телефон водителя и обнаружили координаты предполагаемого тайника с наркотиками.

Через некоторое время на указанный адрес прибыли специалисты и обнаружили 200 граммов метадона. Выяснилось, что россиянин планировал заработать на реализации запрещенных веществ. Примечательно, что Корольков последние 13 лет помогает наркозависимым и даже создал специальную организацию.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали партию начиненных кокаином африканских бананов. Партия фруктов должна была отправиться в Узбекистан, но при сканировании в ней обнаружили наркотики. Общий вес изъятого кокаина достиг 50 килограммов, а стоимость такой партии превышает 450 миллионов рублей.

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    Нина Ташевская
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