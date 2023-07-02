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07:06, 2 июля 2023Бывший СССР

ВСУ вывезли часть экспонатов из музея Мариуполя перед бегством из города

Хранитель фондов музея Мариуполя: ВСУ вывезли некоторые экспонаты перед бегством из города

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Украинские военные перед бегством из города вывезли некоторые экспонаты Мариупольского краеведческого музея, в том числе грамоту Екатерины Второй и редкую Библию XVIII века в переводе Иоганна Гутенберга. Об этом сообщил РИА Новости хранитель фондов музея Андрей Ладкин.

Он подчеркнул, что данные экспонаты не были уничтожены при пожаре весной 2022 года. Ладкин отметил, что на окне во дворе музея была выломана решетка. По его мнению, это свидетельствует о том, что «именно отсюда до пожара выламывали решетку и залазили сюда». В случае, если бы экспонаты были в музее, после пожара они остались бы в здании в сгоревшем виде.

«Точно видели у военных, кто-то рассказывал, что видели на улице украинских военных с коробками. И у них даже из одной коробки шашка выпала», — добавил хранитель фондов музея.

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях восстановлено 76 учреждений культуры. Это музеи и музыкальные школы, филармонии, библиотеки и дома культуры.

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    Марина Совина
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