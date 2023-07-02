ВСУ вывезли часть экспонатов из музея Мариуполя перед бегством из города

Хранитель фондов музея Мариуполя: ВСУ вывезли некоторые экспонаты перед бегством из города

Украинские военные перед бегством из города вывезли некоторые экспонаты Мариупольского краеведческого музея, в том числе грамоту Екатерины Второй и редкую Библию XVIII века в переводе Иоганна Гутенберга. Об этом сообщил РИА Новости хранитель фондов музея Андрей Ладкин.

Он подчеркнул, что данные экспонаты не были уничтожены при пожаре весной 2022 года. Ладкин отметил, что на окне во дворе музея была выломана решетка. По его мнению, это свидетельствует о том, что «именно отсюда до пожара выламывали решетку и залазили сюда». В случае, если бы экспонаты были в музее, после пожара они остались бы в здании в сгоревшем виде.

«Точно видели у военных, кто-то рассказывал, что видели на улице украинских военных с коробками. И у них даже из одной коробки шашка выпала», — добавил хранитель фондов музея.

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях восстановлено 76 учреждений культуры. Это музеи и музыкальные школы, филармонии, библиотеки и дома культуры.