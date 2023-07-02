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23:53, 2 июля 2023Россия

В России назвали цель фейков о Запорожской АЭС

Член ОП Малькевич заявил, что фейки о Запорожской АЭС рассчитаны на западную аудиторию

Фото: Bai Xueqi / Globallookpress.com

Журналист и член Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич назвал основную цель распространения фейков о Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, они рассчитаны на аудиторию западных государств, сообщает РИА Новости.

«Что касается Каховской ГЭС или Запорожской АЭС — это действительно элементы информационной войны, они направлены в основном на западную аудиторию», — заявил он.

По его словам, Россия уже начала создавать свои платформы, которые займутся борьбой с дезинформацией со стороны Запада. Малькевич добавил, что в скором времени появится аналог «Википедии» — интернет-энциклопедия «Рувики».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что независимо от хода конфликта на Украине на Запорожской АЭС должна быть обеспечена безопасность. По его словам, ранее он «ясно констатировал» тот факт, что подрыв ЗАЭС невозможен.

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    Марина Совина
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