Дмитрий Медведев: финал в противостоянии с Западом уже близок

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев анонсировал скорый финал в противостоянии с Западом. Об этом он рассказал в своей статье, которая была опубликована в «Российской газете».

«Сегодня даже обкуренные вожаки киевского режима признали — в состоянии конфликта Бандерокраину (или как там теперь принято называть ее гниющие останки) в альянс не примут», — написал Медведев. По его словам, из этого можно сделать вывод, что конфликт на Украине «будет перманентным, ведь это вопрос существования России».

Как отметил Медведев, Россию не удалось сломить, а антироссийский фронт провалился. «И не в политике дело, не в стратегии и даже не в тактике. Просто финал уже совсем близок. Час пробил», — заключил он.

В этой же статье Медведев назвал ядерный апокалипсис возможным и вероятным. При этом он подчеркнул, что нельзя рассматривать в качестве победы тот мир, в котором наступила ядерная зима.