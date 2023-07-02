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22:25, 2 июля 2023Россия

Медведев анонсировал скорый финал в противостоянии с Западом

Дмитрий Медведев: финал в противостоянии с Западом уже близок
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев анонсировал скорый финал в противостоянии с Западом. Об этом он рассказал в своей статье, которая была опубликована в «Российской газете».

«Сегодня даже обкуренные вожаки киевского режима признали — в состоянии конфликта Бандерокраину (или как там теперь принято называть ее гниющие останки) в альянс не примут», — написал Медведев. По его словам, из этого можно сделать вывод, что конфликт на Украине «будет перманентным, ведь это вопрос существования России».

Как отметил Медведев, Россию не удалось сломить, а антироссийский фронт провалился. «И не в политике дело, не в стратегии и даже не в тактике. Просто финал уже совсем близок. Час пробил», — заключил он.

В этой же статье Медведев назвал ядерный апокалипсис возможным и вероятным. При этом он подчеркнул, что нельзя рассматривать в качестве победы тот мир, в котором наступила ядерная зима.

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    Марина Совина
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