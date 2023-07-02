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04:53, 2 июля 2023Мир

В поддержке Украины Вашингтоном увидели скрытый мотив

GT: США за поддержкой Украины скрывают увеличение военного присутствия в Европе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Соединенные Штаты используют поддержку Украины в качестве предлога для увеличения своего военного присутствия в Европе. На скрытый мотив указал британский журналист Марк Блэклок в статье для Global Times.

По его мнению, подобные действия Вашингтона могут лишь усилить напряженность и грозят приблизить часы Судного дня к полуночи. «Это может привести к ускоряющемуся водовороту действий и ответной реакции, пока не останется выхода, кроме как продолжать конфликт», — прокомментировал журналист действия властей США.

Кроме того, Блэклок отметил, что НАТО также оказалось в порочном кругу, из которого сложно выбраться. Действия Североатлантического альянса только усугубляют конфликт, считает он.

Ранее координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила, что США тайно разместили на авиабазах в пяти европейских странах около 150 бомб с ядерными зарядами. По ее словам, ядерные боеголовки хранятся на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии. Активист предупредила, что подобные действия Вашингтона могут стать пусковой точкой, увеличивающей риски ядерной войны.

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    Марина Совина
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