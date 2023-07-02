Российская БМП-3 получит защиту от американских ракет и ударных БПЛА

RT: БМП-3 модернизируют для противодействия американским ПТРК Javelin и ударным БПЛА

Российская боевая бронированная гусеничная машина БМП-3 защиту от противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Russia Today главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы») Сергей Абдулов.

По его словам, создать подобную защитную функцию удалось на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Кроме того, модернизация боевой машины происходит с участием бойцов, которые используют эту технику на передовой, добавил Абдулов.

Ранее стало известно, что спрос на боевые машины пехоты БМП-3 со стороны государственного заказчика вырос с начала СВО. В пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») отметили, что БМП-3 «великолепно зарекомендовали себя» участием в СВО.