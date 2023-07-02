Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:38, 2 июля 2023Россия

Российская БМП-3 получит защиту от американских ракет и ударных БПЛА

RT: БМП-3 модернизируют для противодействия американским ПТРК Javelin и ударным БПЛА
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российская боевая бронированная гусеничная машина БМП-3 защиту от противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Russia Today главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы») Сергей Абдулов.

По его словам, создать подобную защитную функцию удалось на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Кроме того, модернизация боевой машины происходит с участием бойцов, которые используют эту технику на передовой, добавил Абдулов.

Ранее стало известно, что спрос на боевые машины пехоты БМП-3 со стороны государственного заказчика вырос с начала СВО. В пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») отметили, что БМП-3 «великолепно зарекомендовали себя» участием в СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Илон Маск ограничил чтение постов в Twitter. Сколько публикаций в день смогут видеть пользователи?

    В поддержке Украины Вашингтоном увидели скрытый мотив

    Российская БМП-3 получит защиту от американских ракет и ударных БПЛА

    Объем мышечной массы связали с болезнью Альцгеймера

    В Колумбии столкнулись два военных самолета

    Названа опасность поддельных детских игрушек

    Автора книги о пользе поцелуев назначили на пост главы доктрины Ватикана

    На трассе в российском регионе столкнулись три автомобиля

    Посол России на Кубе потребовал запустить рейс из Москвы в Гавану

    Американский журналист восхитился новыми домами в Мариуполе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости