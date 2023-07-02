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05:04, 2 июля 2023Бывший СССР

Рогов заявил о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления

Рогов: ВСУ готовятся предпринять попытку второго этапа контрнаступления в ближайшие дни

Фото: Serhii Nuzhnenko / RL / Rfe / Reuters

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся предпринять попытку второго этапа масштабного контрнаступления в ближайшие дни. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, контрнаступление может начаться со дня на день. «Сейчас они пытаются запутать нашу разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск. Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил», — добавил он.

Рогов добавил, что ВСУ могут сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку контрнаступления в районе села Берховка Бахмутского района Донецкой народной республики. По словам источника в командовании группировки войск «Юг», украинские войска бросили в атаку более 300 бойцов при поддержке шести танков и 10 боевых бронированных машин от 57-й отдельной мотопехотной бригады.

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    Марина Совина
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