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19:33, 2 июля 2023Мир

Швеция усилит контроль на границе после акции с сожжением Корана

МИД Швеции: после акции с сожжением Корана в стране усилят пограничный контроль

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

После акции с сожжением Корана в Швеции усилят контроль за безопасностью и пограничный контроль. Об этом сообщается в статье министерства иностранных дел страны.

Отмечается, что правительство решило ввести пограничный контроль еще в мае из-за повышенной угрозы для Швеции на фоне предыдущих демонстраций, где сжигались экземпляры Корана.

«Министерство юстиции было проинформировано о том, как полицейское управление Швеции организует контроль на внутренних границах Швеции в свете последних событий, связанных с демонстрацией в центре Стокгольма в прошлую среду», — сообщили в ведомстве, добавив, что полицейское управление усиливает взаимодействие с другими органами для устранения угрозы.

В ведомстве подчеркнули, что свобода слова в Швеции охраняется законом, однако правительство не поддерживает «каждое высказанное мнение». Признанные законными общественные собрания могут быть оскорбительными, в частности, демонстрация, прошедшая 28 июня. «Кроме того, они имеют серьезные последствия для внутренней безопасности Швеции», — отметили в МИД.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Около мечети разорвали и сожгли Коран, мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. В Евросоюзе заявили, что осуждают произошедшее, но отстаивают свободу выражения мнений.

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    Варвара Кошечкина
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