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08:39, 2 июля 2023Россия

В Москве перекроют проезд по ряду улиц

В Москве перекроют проезд по ряду улиц в связи с проведением парада ретротранспорта

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В связи с проведением парада ретротранспорта 8 июля перекроют проезд по ряду улиц в центре Москвы. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

Отмечается, что в период с 8:00 до 18:00 будут недоступны для проезда (в зависимости от временного промежутка) ряд участков Устьинского, Садовнического и Белгородского проездов, Большого Устьинского моста, Чистопрудного, Яузского и Покровского бульваров.

Ранее сообщалось, что в параде примут участие 14 исторических трамвайных вагонов, а также уникальные машины разных времен из коллекций Музея гаража особого назначения Федеральной службы охраны России, комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации и авторетроклуба «ГАЗ-21».

8 июля в 11:00 колонна ретротехники отправится от станции метро «Новокузнецкая». Она проследует через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо и в конце прибудет на Чистопрудный бульвар.

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    Юлия Мискевич
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