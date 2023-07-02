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12:40, 2 июля 2023Бывший СССР

Российский дрон-камикадзе уничтожил украинский танк и попали на видео

Российская разведка ВДВ уничтожила дроном-камикадзе украинский танк и станцию РЭБ

Российские десантники с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» уничтожили украинский танк, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и попали на видео. Запись публикует РИА Новости в своем Telegram.

На видео представлена съемка с беспилотного летательного аппарата. Показано, как около дороги посреди деревьев стоит танк ВСУ. После этого видно, как российские военные прицеливаются к этому объекту и бьют снарядом дрона-камикадзе. В итоге происходит взрыв, вверх от танка поднимается дым.

Утверждается, что российская разведка ВДВ засекла танк и станцию РЭБ на херсонском направлении. Бойцы подразделения разведки также рассказали, что ВСУ стали серьезнее относиться к маскировке техники из-за частных налетов российских беспилотников, однако это им не помогает.

Варвара Кошечкина
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