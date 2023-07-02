В Госдуме оценили уровень ответственности заемщиков из новых регионов

В Госдуме оценили высокий уровень ответственности заемщиков из новых регионов

Заемщики из новых регионов показывают высокий уровень ответственности. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

По словам Аксакова, в новых регионах очень высокая возвратность кредитов. Он отметил, что этот фактор будет еще больше способствовать сотрудничеству с российскими банками.

Депутат подчеркнул, что для упрощенного взаимодействия финансовых институтов было прекращено действие коллекторских агентств, а банки получили регулярную поддержку со стороны Центробанка.

Ранее аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) назвали неочевидные причины низкой инфляции в России.