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05:31, 2 июля 2023Экономика

В Госдуме оценили уровень ответственности заемщиков из новых регионов

В Госдуме оценили высокий уровень ответственности заемщиков из новых регионов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заемщики из новых регионов показывают высокий уровень ответственности. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

По словам Аксакова, в новых регионах очень высокая возвратность кредитов. Он отметил, что этот фактор будет еще больше способствовать сотрудничеству с российскими банками.

Депутат подчеркнул, что для упрощенного взаимодействия финансовых институтов было прекращено действие коллекторских агентств, а банки получили регулярную поддержку со стороны Центробанка.

Ранее аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) назвали неочевидные причины низкой инфляции в России.

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    Юлия Мискевич
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