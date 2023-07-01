Названы неочевидные причины низкой инфляции в России

Аналитики ЦМАКП назвали четыре неочевидные причины низкой инфляции в России

Снижение инфляции в России в 2023 году произошло из-за прекращения «переплаты за бренд», вхождения в рублевое пространство новых регионов, общей ситуации дефицита спроса и избытка предложения. Причины назвали аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишут «Ведомости».

По словам специалистов, в первую очередь — это фактор обменного курса, резко укрепившегося в середине прошлого года из-за компенсации «перелета» курса на пике кризиса, притока рентных доходов в условиях скачка мировых цен и шокового сжатия импорта.

Среди неочевидных причин снижения инфляции в России — общая ситуация дефицита спроса в экономике страны, которая связана с санкционными ограничениями. Помимо этого, сказался избыток предложения (избыток сырьевых ресурсов на внутреннем рынке).

Еще одним фактором стал уход с российского рынка многих иностранных брендов, которые заменили российские. Отечественные потребители перестали переплачивать за дорогие бренды. Заключительной причиной является увеличение спроса на рубль за счет вхождения в состав России новых регионов.

Ранее россиян предупредили об ускорении роста цен. Согласно прогнозу ЦБ РФ, рост цен в 2023 году ожидается на уровне 4,5-6,5 процентов, а в 2024-м инфляция достигнет таргета в 4 процента.