Во Франции предрекли начало гражданской войны

Экс-кандидат в президенты Франции Земмур заявил, что страна на пороге гражданской войны

Беспорядки, продолжающиеся на территории Франции, можно расценивать как преддверие гражданской, этнической и расовой войны. Такое заявление сделал в эфире телеканала Europe-1 экс-кандидат в президенты Пятой республики Эрик Земмур.

«Гражданская война — это столкновение населения и органов власти, именно то, что происходит сейчас», — прокомментировал Земмур.

Политик отметил, что причина происходящего кроется во французской миграционной политике. На полицию оказывается чрезмерное давление: правоохранителям дали приказ не вступать в бой, поскольку это может привести к жертвам и еще более неконтролируемым беспорядкам.

Причиной массовых беспорядков во Франции стала расправа полицейских над 17-летним подростком, который отказался подчиняться их требованиям. Молодого человека в парижском пригороде Нантер попросили остановить автомобиль, а когда он не стал этого делать, сотрудник ведомства выстрелил в него. Полицейского взяли под стражу.