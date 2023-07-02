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11:22, 2 июля 2023Мир

Во Франции предрекли начало гражданской войны

Экс-кандидат в президенты Франции Земмур заявил, что страна на пороге гражданской войны

Фото: Yves Herman / Reuters

Беспорядки, продолжающиеся на территории Франции, можно расценивать как преддверие гражданской, этнической и расовой войны. Такое заявление сделал в эфире телеканала Europe-1 экс-кандидат в президенты Пятой республики Эрик Земмур.

«Гражданская война — это столкновение населения и органов власти, именно то, что происходит сейчас», — прокомментировал Земмур.

Политик отметил, что причина происходящего кроется во французской миграционной политике. На полицию оказывается чрезмерное давление: правоохранителям дали приказ не вступать в бой, поскольку это может привести к жертвам и еще более неконтролируемым беспорядкам.

Причиной массовых беспорядков во Франции стала расправа полицейских над 17-летним подростком, который отказался подчиняться их требованиям. Молодого человека в парижском пригороде Нантер попросили остановить автомобиль, а когда он не стал этого делать, сотрудник ведомства выстрелил в него. Полицейского взяли под стражу.

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    Варвара Кошечкина
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