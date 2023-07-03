Израильский профессор выступил против поставок оружия Украине

Профессор Инбар назвал верной политику Израиля по отказу от передачи оружия Украине

Профессор и президент Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) Эфраим Инбар прокомментировал политику страны в отношении поставок оружия Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Инбар выступил против поставок оружия Украине и назвал верной политику Израиля по отказу от передачи техники Киеву. Он отметил, что Россия является соседом Израиля и может нанести ему ущерб.

«Мы предпочитаем не страдать от (потенциальных) действий России. У Украины большой аппетит. У нас нет достаточного количества вооружений, чтобы ими делиться. Израиль и сам ведет войну», — заключил он.

Ранее в Израиле объяснили отказ передавать Киеву систему противовоздушной обороны «Железный купол». Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объяснил это решение опасениями, что она попадет в Иран.