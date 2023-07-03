Стало известно о требовании «Азова» сменить экспозицию ВОВ в музее Мариуполя

Хранитель в музее Мариуполя: украинские военные требовали сменить экспозицию ВОВ

Бойцы «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) с 2014 по 2022 год оказывали давление на Мариупольский краеведческий музей. Об этом заявил хранитель фондов музея Мариуполя Андрей Ладкин, пишет РИА Новости.

Они требовали сделать в угоду себе экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне (ВОВ). Они также пытались заставить администрацию музея передать им миномет, хранившийся как экспонат. «Старались заставить бороться с советской эпохой, с ВОВ», — указал хранитель.

16 мая 2022 года сдачей в плен гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на заводе «Азовсталь» закончились бои за Мариуполь. В настоящее время российские следователи работают на освобожденных территориях, в том числе Соледаре, пригороде Артемовска и прилегающих поселках. Стало известно о многочисленных преступлениях «Азова».