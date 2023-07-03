Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:53, 3 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о требовании «Азова» сменить экспозицию ВОВ в музее Мариуполя

Хранитель в музее Мариуполя: украинские военные требовали сменить экспозицию ВОВ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Бойцы «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) с 2014 по 2022 год оказывали давление на Мариупольский краеведческий музей. Об этом заявил хранитель фондов музея Мариуполя Андрей Ладкин, пишет РИА Новости.

Они требовали сделать в угоду себе экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне (ВОВ). Они также пытались заставить администрацию музея передать им миномет, хранившийся как экспонат. «Старались заставить бороться с советской эпохой, с ВОВ», — указал хранитель.

16 мая 2022 года сдачей в плен гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на заводе «Азовсталь» закончились бои за Мариуполь. В настоящее время российские следователи работают на освобожденных территориях, в том числе Соледаре, пригороде Артемовска и прилегающих поселках. Стало известно о многочисленных преступлениях «Азова».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-разведчик США указал на разницу в поведении России и Украины

    В Польше задержали украинца за попытку перевести через границу иностранцев

    Стало известно о требовании «Азова» сменить экспозицию ВОВ в музее Мариуполя

    В российском регионе сошел с рельсов локомотив с тремя вагонами

    Упражнения в сочетании с диетой улучшили здоровье людей с преддиабетом

    Депутат исключил необходимость мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО

    Российские военные нанесли ракетные удары по ВСУ на трех направлениях

    Заместитель генсека СНГ назначен послом Казахстана в России

    Артемий Лебедев назвал «любопытное» отличие русских от американцев

    Стало известно о планах Запада вступить в конфликт на Украине через ЗАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости