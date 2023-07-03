Диетолог назвал три необычных варианта завтрака при средиземноморской диете

Диетолог Саймон Пул посоветовал добавлять к завтраку мускатный орех или корицу

Британский диетолог Саймон Пул назвал три идеи для необычного и полезного завтрака для тех, кто придерживается средиземноморской диеты. Его рецепты публикует Insider.

Первый вариант завтрака от Пула — несладкий греческий йогурт с ягодами, орехами и семечками. Специалист посоветовал для вкуса добавлять в смесь мед, корицу или мускатный орех. «Корица и мускатный орех богаты природными антиоксидантами, а жирный йогурт не только полезен для микробиома кишечника, но и благодаря жиру предотвращает гликемию», — сказал диетолог.

Пул также предложил приготовить на завтрак тосты с традиционным испанским соусом софрито — это тушеные или жаренные на оливковом масле помидоры с добавлением лука, чеснока и перца. Для основы диетолог посоветовал выбирать ржаной хлеб или хлеб из пшеницы спельта. Его следует обжарить на оливковом масле, сверху положить обжаренный лук, чеснок и добавить соус софрито.

Еще один рецепт завтрака — это овсяная каша с йогуртом, мускатным орехом или корицей. Пут отметил, что овсянка является хорошим источником клетчатки и приносит пользу при любом варианте ее приготовления.

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