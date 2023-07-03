Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 3 июля 2023Россия

В Москве запустили онлайн-платформу для специалистов из сферы моды и дизайна

В Москве запустили онлайн-платформу «Центр материалов» для дизайнеров и производителей

Фото: Unsplash

Первую в России онлайн-платформу «Центр материалов» для дизайнеров и производителей из более десятка стран мира запустили в столице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Платформа станет местом взаимодействия разных сегментов столичного и российского рынков моды и дизайна. Дизайнеры, архитекторы, декораторы интерьеров смогут использовать базу для реализации своих проектов», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Свыше 400 поставщиков представили на площадке более десяти тысяч образцов материалов. Их можно сортировать по категориям в зависимости от типа ткани, ее цвета, плотности и других параметров. Каждый представленный образец сопровождают подробное описание и контакты поставщика.

Помимо этого, на платформе собраны сведения об актуальных тенденциях в мире моды и прогнозы об изменениях в сфере дизайна, технологий и индустрии красоты.

Разработчиком площадки выступило Агентство креативных индустрий — в ближайшее время организация намерена открыть в столице офлайн-площадку «Центр материалов», включающую в себя библиотеку образцов, магазины розничной продажи, коворкинг, пространства для лекций, выставочный зал и другие площадки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал творческий бизнес столицы мощным драйвером развития городской экономики и уточнил, что в нем задействовано более миллиона человек. Глава столицы отметил, что за два года общий доход в творческих отраслях увеличился на 20 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу впервые высказался о мятеже

    Названа причина отставания российских производств от зарубежных

    Россияне в июле массово устремились на отдых в три региона

    В Индии стали платить за российскую нефть юанями

    В Москве запустили онлайн-платформу для специалистов из сферы моды и дизайна

    В Гааге займутся преследованием за преступления агрессии на Украине

    Врач раскрыл опасность проработки только одной группы мышц

    В США обратили внимание на попытки Европы обрести автономию от НАТО

    Украина внесла в список «спонсоров войны» производителя Calve и Domestos

    Турецкий Центробанк решил прекратить поддерживать лиру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости