Al-Eqtisadiya: Европа из-за Украины столкнулась со значительной инфляцией

Украинский конфликт привел к тому, что темпы инфляции в Европе растут и достигают высоких значений, к которым европейский континент не привык. Об этом пишет саудовская газета Al-Eqtisadiya.

По словам автора, в это время Россия и Китай находятся в рейтинге государств с самым низким уровнем инфляции. «Старый континент всегда славился низкими темпами инфляции, даже близкими к нулю и отрицательными, однако российско-украинский конфликт полностью изменил это уравнение», — указал журналист на проблемы.

Ранее стало известно, что инфляция в еврозоне в июне 2023 года выросла на 5,5 процента в годовом выражении. Рост цен замедлился по сравнению с 6,1 процента в мае и достиг минимума с января 2022 года.

Реальные цифры оказались лучше прогноза аналитиков — опрошенные Reuters эксперты ожидали роста на 5,6 процента. Основной вклад в замедление инфляции сделало удешевление энергоносителей. Их средняя стоимость в июне сократилась на 5,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае снижение составило 1,8 процента.