Совершившего разбой россиянина экстрадировали из Белоруссии на родину

Обвиняемого в разбое россиянина экстрадировали из Белоруссии за вооруженный налет

Из Белоруссии в Российскую Федерацию (РФ) экстрадировали 31-летнего россиянина, обвиняемого в совершении разбоя. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает пресс-служба МВД.

По данным МВД, в 2020 году в Приморском крае злоумышленник вместе с сообщниками совершил вооруженный налет на склад материальны ценностей. Угрожая похожим на автомат предметом, он отобрал у сторожа три мобильных телефона, проник на склад и выкрал имущество на сумму более 11 миллионов рублей. В отношении подозреваемого завели дело о разбойном нападении.

Однако вскоре после совершенного преступления мужчина покинул территорию России, после чего был объявлен в международный розыск. Силовики узнали, что разбойник скрывается в Турции, однако и тут задержать его не удалось, мужчина успел покинуть страну. Лишь в феврале 2023 года он был задержал на территории Белоруссии.

В настоящее время он помещен в СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю.