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11:08, 3 июля 2023Силовые структуры

ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма Аксенова. Что известно об операции спецслужб?

ФСБ заявила о предотвращении организованной СБУ попытки покушения на главу Крыма Аксенова

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ЦОС ФСБ, покушение готовил 34-летний россиянин, завербованный украинскими спецслужбами. Его имя не называется. Злоумышленника задержали при попытке забрать взрывное устройство из тайника. В отношении него возбудили дело о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.

ФСБ показала задержание предполагаемого террориста

ФСБ опубликовала запись задержания предполагаемого террориста, который готовил покушение на главу Крыма Аксенова. На кадрах видно, как мужчина в спортивном костюме идет по улице. В это время из автомобиля выбегают силовики в камуфляже, укладывают его на землю и надевают наручники.

Также на видео показано взрывное устройство, которое фигурант собирался забрать из тайника. Задержанный рассказал, что в декабре 2022 года был завербован куратором из Службы безопасности Украины и получил позывной Каратист.

После этого россиянин отправился на Украину, где прошел обучение минно-взрывному делу и разведывательно-подрывной деятельности

После диверсант получил задание приехать в Симферополь, снять жилье, купить телефон и устроиться на работу. В нужное время ему необходимо было установить взрывчатку на автомобиль, чтобы в дальнейшем использовать для подрыва кортежа Сергея Аксенова.

Сергей Аксенов отреагировал на сообщение о покушении

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность в том, что заказчики покушения на него будут установлены и понесут наказание — об этом он написал в Telegram. Аксенов также поблагодарил силовиков за предотвращение покушения и отметил четкую и эффективную работу сотрудников.

ФСБ предотвратила второе покушение на главу Крыма

Нынешняя попытка покушения на Сергея Аксенова, предотвращенная ФСБ России, — уже вторая по счету. Ровно два месяца назад, 3 мая, сотрудники спецслужбы пресекли деятельность агентов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которые планировали совершить несколько диверсий и терактов в Крыму.

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В частности, участники агентурной сети планировали покушения на главу Республики Крым Сергея Аксенова, председателя крымского парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Кроме того, по данным спецслужбы, целями диверсантов были объекты транспортной инфраструктуры полуострова.

Подробнее о майской операции ФСБ «Лента.ру» рассказывала здесь.

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    Владимир Шарапов
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    ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма Аксенова. Что известно об операции спецслужб?

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