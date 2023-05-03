ФСБ сорвала покушение ГУР Минобороны Украины на главу Крыма Аксенова. Что известно об операции спецслужбы?

ФСБ предотвратила попытку покушения ГУР Минобороны Украины на главу Крыма Аксенова

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность агентов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которые планировали совершить несколько диверсий и терактов в Крыму.

В частности, участники агентурной сети планировали покушения на главу Республики Крым Сергея Аксенова, председателя крымского парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Кроме того, по данным спецслужбы, целями диверсантов были объекты транспортной инфраструктуры полуострова.

Как отметили в ФСБ, непосредственным организатором терактов и координатором покушений на крымских чиновников является давний соратник начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова — 47-летний офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, который с 2020 года занимает должность замруководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Оперативники ФСБ задержали семерых украинских агентов

Как сообщают в ФСБ, в законспированную агентурную группу ГУР Минобороны Украины, которая действовала в Крыму, входили граждане России и Украины — 56-летний Виктор Подвальный, 37-летний Александр Литвиненко, 35-летний Сергей Кривошеин, 52-летний Константин Евмененко, 51-летний Игорь Зорин и 39-летний Сергей Войнаровский.

Все агенты были задержаны оперативниками ФСБ России

Задержанные планировали теракты, следили за чиновниками с применением специальных технических средств и покупали огнестрельное оружие. Кроме того, в руках оперативников оказался некто Петранов — 44-летний гражданин Украины и Болгарии. По версии спецслужбы, он причастен к доставке оружия в Россию.

У задержанных нашли бомбы и детонаторы

В ходе обысков у задержанных были найдены пять готовых к применению самодельных взрывных устройств (СВУ), изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенных зарядов, шесть килограммов произведенных в Великобритании пластичных взрывчатых веществ, а также электродетонаторы армейского образца.

Кроме того, были обнаружены радиоуправляемые взрыватели для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами из ГУР Минобороны Украины.

В ходе оперативной работы ФСБ нашла канал контрабанды взрывчатки

В ходе оперативной работы органов безопасности удалось выявить международный канал контрабанды оружия из Болгарии в Россию, организованный украинскими спецслужбами. По маршруту, проходившему через территории Турции и Грузии, шли взрывчатые вещества и компоненты взрывных устройств, замаскированные под бытовые электроплиты.

Именно их украинские агенты собирались использовать при подготовке к покушениям. В Болгарии отправку в Россию компонентов взрывных устройств организовывала 49-летняя украинка Марина Матущак. Затем граждане Украины, 39-летний Денис Смирнов и 28-летний Владислав Сарафинчан, передавали груз агенту Петранову.

Электроплиты с компонентами взрывных устройств доставлялись в Россию автомобильным транспортом, а затем переправлялись к местам подготовки терактов транспортными компаниями «СДЭК» и «Возовоз»

Причем в Россию груз отправляли россияне, которых «в темную» использовали украинские спецслужбы. Отправители были связаны коммерческими отношениями с болгарской фирмой во главе с Мариной Матущак.

Расследование показало, что те же взрывчатые вещества, которые изъяли у украинских агентов, использовались для подрыва железнодорожных путей в Крыму 23 февраля. Все задержанные уже дают признательные показания о сотрудничестве с военной разведкой Украины с целью совершения терактов в России.

Мероприятия по расследованию и документированию преступной деятельности задержанных продолжаются Из сообщения ФСБ России

Глава Крыма Аксенов прокомментировал операцию ФСБ

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что покушение на руководство республики и теракты на объектах инфраструктуры готовила та же группа украинских спецслужб, которая взорвала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. По словам Аксенова, у него нет сомнений, что заказчики преступлений находятся в Киеве.

Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем

Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Аксенов также выразил благодарность ФСБ и подтвердил, что подозреваемые в подготовке терактов задержаны.