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11:47, 3 мая 2023Силовые структуры

ФСБ сорвала покушение ГУР Минобороны Украины на главу Крыма Аксенова. Что известно об операции спецслужбы?

ФСБ предотвратила попытку покушения ГУР Минобороны Украины на главу Крыма Аксенова

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность агентов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которые планировали совершить несколько диверсий и терактов в Крыму.

В частности, участники агентурной сети планировали покушения на главу Республики Крым Сергея Аксенова, председателя крымского парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Кроме того, по данным спецслужбы, целями диверсантов были объекты транспортной инфраструктуры полуострова.

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Как отметили в ФСБ, непосредственным организатором терактов и координатором покушений на крымских чиновников является давний соратник начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова — 47-летний офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, который с 2020 года занимает должность замруководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Оперативники ФСБ задержали семерых украинских агентов

Как сообщают в ФСБ, в законспированную агентурную группу ГУР Минобороны Украины, которая действовала в Крыму, входили граждане России и Украины — 56-летний Виктор Подвальный, 37-летний Александр Литвиненко, 35-летний Сергей Кривошеин, 52-летний Константин Евмененко, 51-летний Игорь Зорин и 39-летний Сергей Войнаровский.

Все агенты были задержаны оперативниками ФСБ России

Задержанные планировали теракты, следили за чиновниками с применением специальных технических средств и покупали огнестрельное оружие. Кроме того, в руках оперативников оказался некто Петранов — 44-летний гражданин Украины и Болгарии. По версии спецслужбы, он причастен к доставке оружия в Россию.

У задержанных нашли бомбы и детонаторы

В ходе обысков у задержанных были найдены пять готовых к применению самодельных взрывных устройств (СВУ), изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенных зарядов, шесть килограммов произведенных в Великобритании пластичных взрывчатых веществ, а также электродетонаторы армейского образца.

Кроме того, были обнаружены радиоуправляемые взрыватели для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами из ГУР Минобороны Украины.

В ходе оперативной работы ФСБ нашла канал контрабанды взрывчатки

В ходе оперативной работы органов безопасности удалось выявить международный канал контрабанды оружия из Болгарии в Россию, организованный украинскими спецслужбами. По маршруту, проходившему через территории Турции и Грузии, шли взрывчатые вещества и компоненты взрывных устройств, замаскированные под бытовые электроплиты.

Именно их украинские агенты собирались использовать при подготовке к покушениям. В Болгарии отправку в Россию компонентов взрывных устройств организовывала 49-летняя украинка Марина Матущак. Затем граждане Украины, 39-летний Денис Смирнов и 28-летний Владислав Сарафинчан, передавали груз агенту Петранову.

Электроплиты с компонентами взрывных устройств доставлялись в Россию автомобильным транспортом, а затем переправлялись к местам подготовки терактов транспортными компаниями «СДЭК» и «Возовоз»

Причем в Россию груз отправляли россияне, которых «в темную» использовали украинские спецслужбы. Отправители были связаны коммерческими отношениями с болгарской фирмой во главе с Мариной Матущак.

Расследование показало, что те же взрывчатые вещества, которые изъяли у украинских агентов, использовались для подрыва железнодорожных путей в Крыму 23 февраля. Все задержанные уже дают признательные показания о сотрудничестве с военной разведкой Украины с целью совершения терактов в России.

Мероприятия по расследованию и документированию преступной деятельности задержанных продолжаются

Из сообщения ФСБ России

Глава Крыма Аксенов прокомментировал операцию ФСБ

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что покушение на руководство республики и теракты на объектах инфраструктуры готовила та же группа украинских спецслужб, которая взорвала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. По словам Аксенова, у него нет сомнений, что заказчики преступлений находятся в Киеве.

Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем

Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Аксенов также выразил благодарность ФСБ и подтвердил, что подозреваемые в подготовке терактов задержаны.

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Владимир Шарапов
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