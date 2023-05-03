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10:27, 3 мая 2023Россия

Аксенов прокомментировал попытку покушения разведки Украины на руководство Крыма

Аксенов: подозреваемые в подготовке терактов в Крыму ранее взорвали железную дорогу

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что покушение на руководство республики и теракты на объектах инфраструктуры готовила та же группа украинских спецслужб, которая взорвала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Об этом политик написал в Telegram.

По словам Аксенова, у него нет сомнений, что заказчики преступлений находятся в Киеве. «Украина — террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем», — заверил он, комментируя попытку покушения.

Аксенов также выразил благодарность ФСБ и подтвердил, что подозреваемые в подготовке терактов задержаны.

Ранее стало известно, что ФСБ пресекла подготовку покушения Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины на руководителей Крыма. Целью агентов были глава республики Сергей Аксенов, председатель регионального парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко, а также объекты транспортной инфраструктуры.

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Зураб Дарахвелидзе
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