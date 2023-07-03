Информация о выдаче учителям в 90-е зарплаты водкой не нашла подтверждения

Информация о выдаче учителям в 1997 году зарплаты водкой не нашла подтверждения

Информация о том, что российским учителям в 1997 году выдавали заработную плату водкой, не нашла подтверждения.

По различным форумам и социальным сетям долгое время циркулировало фото, на котором изображены сидящие за школьными партами люди, перед каждым — 2-3 бутылки, вероятно, водки. Утверждалось, что работникам образования таким образом выдавали зарплату. Одно из первых фото появилось на Reddit. Пост, который впоследствии удалили, был опубликован в 2021 году, на него ссылался MK.RU. Среди комментаторов оказались русскоязычные пользователи, многие соглашались с тем, что выдача зарплаты водкой была вполне возможна. При этом нет никаких доказательств того, что на фото именно 1997 год и речь действительно идет о выдаче зарплаты.

В соцсетях в комментариях (сообщества «ВКонтакте» «Фото с историей» и «Мы из 90-х») многие пользователи утверждают, что подобное могло иметь место до 1994 года, но никак не в 1997-м и данная информация — однозначный фейк.

Заслуженный учитель России Геннадий Любич, в свою очередь, также опроверг слухи о выдаче зарплат учителям водкой. «Это глупости», — поделился он в беседе с URA.RU. Отмечается также, что в 1990-е годы у педагогов действительно были проблемы с зарплатами, но спиртными напитками выплаты не заменяли.

В соответствии с размещенной в интернете информацией цена одной бутылки водки в 1997 году составляла в среднем 19-20 тысяч рублей, трех бутылок водки, которые якобы платили учителям, было явно недостаточно для зарплаты. Кроме того, в 90-е могли выдавать зарплату продукцией того предприятия, где человек работал, но учителя не производили водку. Вместе с тем портал Chita.ru брал интервью у двух учителей, которые рассказали, что в 90-е престиж профессии был окончательно подорван. По их словам, они почувствовали это, когда «зарплату перестали платить, а выдавали, например, рассольник, лапшу китайскую, конфеты, линолеум». Водка, однако, не упоминается

Информация не получила широкого распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»