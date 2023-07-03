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21:33, 3 июля 2023Бывший СССР

В США заявили о показавшем критическую уязвимость Украины российском ударе

MWM: удар «Искандером» по ВСУ у Антоновского моста показал критическую уязвимость Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Удары российскими ракетами «Искандер» по скоплению украинских военных у Антоновского моста в Херсонской области показали критическую уязвимость Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил американский портал Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что в результате атаки погибло как минимум 30 украинских военных. «Использование "Искандер-М" говорит о высоком приоритете уничтоженного моста, поскольку дорогостоящие вооружения ранее использовались экономно и береглись на случай возможного конфликта с НАТО», — говорится в статье MWM. Автор материала также допустил, что большую значимость также могли иметь гибель 30 бойцов.

Портал также напомнил, что ранее «Искандеры» уже использовались для нейтрализации позиций контрактников Грузинского легиона в Донбассе на востоке Украины.

О том, что российские силы нанесли удар по украинским военным вблизи Антоновского моста в Херсонской области, стало известно 30 июня. Удар «Искандера» попал на видео.

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    Марина Совина
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