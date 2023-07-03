Ким Кардашьян снялась в ярком бикини

Телезвезда Ким Кардашьян снялась в бикини голубого цвета

Американская телезвезда и бизнесвумен поделилась снимками в откровенном образе и восхитила фанатов. Фотографии опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость снялась в бикини ярко-голубого цвета из ассортимента собственного бренда Skims. На размещенных кадрах она позировала напротив океана с распущенными волосами. Из аксессуаров на ней были широкие солнцезащитные очки.

Подписчики оценили внешний вид предпринимательницы в комментариях под публикацией. «Красотка», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Любимая», — высказывались многочисленные поклонники.

В апреле Ким Кардашьян показала лицо без макияжа. На размещенных кадрах знаменитость предстала во время встречи с парикмахером Крисом Эпплтоном и визажистом Марио Дедивановичем, с которым она знакома 15 лет. Предпринимательница снялась сидящей в кресле в черной пижаме, демонстрируя свою внешность без косметики.