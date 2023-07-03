Минобороны рассказало о новой тактике российских танков против ВСУ

Минобороны РФ: танки использовали новую тактику против ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России рассказало о новой тактике российских танков против Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была использована на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в ведомстве, экипажи танков Т-90А Центрального военного округа нанесли огневое поражение по опорному пункту противника с помощью управляемых снарядов. Используя рельеф местности, российские военные отправились на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела. «Получив координаты целей от подразделения разведки, командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия, которая включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени», — добавили там.

Заместитель командира батальона с позывным Горыныч добавил, что первым выстрелом танкисты вывели из строя легкобронированную технику, а затем атаковали позиции ВСУ осколочными и фугасными снарядами. «Одну цель "отработали" с первого выстрела, вторую — со второго выстрела», — поделился он.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что росийские военные в Харьковской области поразили военную технику ВСУ, которая была доставлена из центральных и западных районов республики.