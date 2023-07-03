Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:18, 3 июля 2023Силовые структуры

Полицейский защитил россиянина от дебошира с ружьем и получил ранение

В Краснодаре полицейский защищал россиянина от дебошира и получил ранение в ногу

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

В Краснодаре выясняются обстоятельства ранения полицейского из охотничьего ружья. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным издания, ЧП произошло на Красноармейской улице, где поссорились двое россиян. Словесная перепалка закончилась тем, что один из мужчин сходил домой и вернулся с ружьем наперевес. На месте происшествия оказался проходивший мимо оперативник уголовного розыска, который встал на пути у дебошира, смог его обезвредить, но получил ранение в ногу.

Раненый оперативник госпитализирован, злоумышленника задержали.

3 июля сообщалось, что в Саратове конфликт между горожанами закончился стрельбой.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Массовые беспорядки во Франции не утихают шестой день. Почему протесты угрожают всему Европейскому союзу?

    В ДНР рассказали о попытках прорыва ВСУ на двух направлениях

    В главной российской «кубышке» стало меньше денег

    Каждый второй россиянин признался в покупке подделок

    МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины

    14-летнему российскому школьнику откусила нос собственная собака

    Стоимость отдыха в Турции выросла вдвое

    Двое рабочих погибли при аварии на подмосковном предприятии

    Около сотни мэрий во Франции подверглись нападениям в ходе беспорядков

    Россиян научили экономить на ремонте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости