Полицейский защитил россиянина от дебошира с ружьем и получил ранение

В Краснодаре полицейский защищал россиянина от дебошира и получил ранение в ногу

В Краснодаре выясняются обстоятельства ранения полицейского из охотничьего ружья. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным издания, ЧП произошло на Красноармейской улице, где поссорились двое россиян. Словесная перепалка закончилась тем, что один из мужчин сходил домой и вернулся с ружьем наперевес. На месте происшествия оказался проходивший мимо оперативник уголовного розыска, который встал на пути у дебошира, смог его обезвредить, но получил ранение в ногу.

Раненый оперативник госпитализирован, злоумышленника задержали.

3 июля сообщалось, что в Саратове конфликт между горожанами закончился стрельбой.