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11:17, 3 июля 2023Ценности

Стилистка назвала портящую внешний вид обувь

Стилистка Антония Хайэм: лоферы в сочетании с носками портят внешний вид

Фото: Moujib Aghrout / Unsplash

Стилистка и эксперт по этикету Антония Хайэм назвала портящую внешний вид обувь. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь специалистка призвала отказаться от лоферов. По ее мнению, данная модель является безвкусной, особенно в сочетании с белыми носками. Кроме того, она настоятельно посоветовала не носить кроссовки бренда Yeezy, который принадлежит популярному реперу Канье Уэсту.

Помимо прочего, изящности образу не придадут кеды Panda Dunks марки Nike и угги. Последние на данный момент являются устаревшими и на них не стоит обращать внимание, считает Хайэм.

В мае Антония Хайэм назвала безвкусицей три детали в женском образе. Она рекомендовала подписчицам перестать носить массивные серьги-обручи. Вместо них девушка посоветовала присмотреться к подобной модели аксессуаров, но меньшего диаметра.

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    Мария Винар
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