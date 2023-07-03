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13:54, 3 июля 2023Россия

В Москве наладили выпуск компонентов для промышленных систем охлаждения

Московский производитель наладил выпуск компонентов для промышленных систем охлаждения
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Московская компания «Новая орбита» наладила выпуск компонентов для промышленных систем охлаждения. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он рассказал, что компания запустила линию по изготовлению медно-алюминиевых теплообменников, входящих в состав охлаждающих агрегатов — это поможет локализовать производство драйкулеров на предприятии на 99 процентов. По словам Овчинского, в ближайший год мощности компании позволят выйти на объем производства около 100 тысяч киловатт по холоду.

Драйкулеры позволяют охлаждать технологическое оборудование за счет окружающей среды. Их используют в системах кондиционирования, для охлаждения серверных помещений, а также в различных отраслях промышленности. Основной компонент таких агрегатов — медно-аллюминиевые теплообменники. До запуска производства «Новая орбита» импортировала их из Европы.

Помимо драйкулеров предприятие выпускает компрессорные холодильники, рабочие, циркуляционные и дренирующие насосные станции, открытые и закрытые резервуары, теплообменное оборудование и другие агрегаты. В дальнейшем компания планирует запустить производство микроканальных теплообменников, которые используются в качестве конденсаторов холодильных установок.

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    Варвара Родикова
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