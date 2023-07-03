В Москве наладили выпуск компонентов для промышленных систем охлаждения

Московский производитель наладил выпуск компонентов для промышленных систем охлаждения

Московская компания «Новая орбита» наладила выпуск компонентов для промышленных систем охлаждения. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он рассказал, что компания запустила линию по изготовлению медно-алюминиевых теплообменников, входящих в состав охлаждающих агрегатов — это поможет локализовать производство драйкулеров на предприятии на 99 процентов. По словам Овчинского, в ближайший год мощности компании позволят выйти на объем производства около 100 тысяч киловатт по холоду.

Драйкулеры позволяют охлаждать технологическое оборудование за счет окружающей среды. Их используют в системах кондиционирования, для охлаждения серверных помещений, а также в различных отраслях промышленности. Основной компонент таких агрегатов — медно-аллюминиевые теплообменники. До запуска производства «Новая орбита» импортировала их из Европы.

Помимо драйкулеров предприятие выпускает компрессорные холодильники, рабочие, циркуляционные и дренирующие насосные станции, открытые и закрытые резервуары, теплообменное оборудование и другие агрегаты. В дальнейшем компания планирует запустить производство микроканальных теплообменников, которые используются в качестве конденсаторов холодильных установок.