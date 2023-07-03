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12:44, 3 июля 2023Россия

Песков после попытки покушения назвал Аксенова бойцом

Песков назвал главу Крыма Аксенова бойцом, которого не запугать покушением

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал главу Крыма Сергея Аксенова бойцом, которого не запугать покушением. Слова пресс-секретаря президента России приводит ТАСС.

«Мы желаем ему силы духа и крепости», — сказал Песков.

О задержании готовившего покушение на политика мужчины стало известно 3 июля. По данным силовиков, россиянин 1988 года рождения прошел обучение минно-взрывному делу и разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины. Его поймали при попытке взять взрывное устройство из тайника.

Сам Аксенов, комментируя случившееся, выразил уверенность в том, что заказчики покушения на него будут установлены и понесут наказание.

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    Евгения Куликова
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