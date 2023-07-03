Песков после попытки покушения назвал Аксенова бойцом
Песков назвал главу Крыма Аксенова бойцом, которого не запугать покушением
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал главу Крыма Сергея Аксенова бойцом, которого не запугать покушением. Слова пресс-секретаря президента России приводит ТАСС.
«Мы желаем ему силы духа и крепости», — сказал Песков.
О задержании готовившего покушение на политика мужчины стало известно 3 июля. По данным силовиков, россиянин 1988 года рождения прошел обучение минно-взрывному делу и разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины. Его поймали при попытке взять взрывное устройство из тайника.
Сам Аксенов, комментируя случившееся, выразил уверенность в том, что заказчики покушения на него будут установлены и понесут наказание.