Украинский солдат снял на камеру удар РСЗО по его подразделению

Военкор Коц показал снятые украинским солдатом кадры удара РСЗО по его подразделению

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) снял на камеру удар реактивной системы залпового огня (РСЗО) по его подразделению. Видео опубликовал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

На кадрах показано, как отряд ВСУ двигается в лесополосе. Вскоре начинают раздаваться звуки приближающихся взрывов снарядов РСЗО. Один из снарядов детонирует в непосредственной близости от снимавшего.

«Детройт, Детройт, нас накрыли!» — передает вскоре по рации украинский военный. Он также отмечает, что подразделение понесло потери.

Ранее появилось видео уничтожения украинских блиндажей артиллерией на донецком направлении. Также российские военные перехватили переговоры солдат ВСУ после обстрела.