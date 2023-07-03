Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:07, 3 июля 2023Бывший СССР

Украинский солдат снял на камеру удар РСЗО по его подразделению

Военкор Коц показал снятые украинским солдатом кадры удара РСЗО по его подразделению

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) снял на камеру удар реактивной системы залпового огня (РСЗО) по его подразделению. Видео опубликовал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

На кадрах показано, как отряд ВСУ двигается в лесополосе. Вскоре начинают раздаваться звуки приближающихся взрывов снарядов РСЗО. Один из снарядов детонирует в непосредственной близости от снимавшего.

«Детройт, Детройт, нас накрыли!» — передает вскоре по рации украинский военный. Он также отмечает, что подразделение понесло потери.

Ранее появилось видео уничтожения украинских блиндажей артиллерией на донецком направлении. Также российские военные перехватили переговоры солдат ВСУ после обстрела.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии оценили уничтожение «Ланцетом» установки CAESAR

    Россиянка прошла голой по улицам Краснодара и попала на видео

    Новый «Индиана Джонс» провалился в китайском кинопрокате

    Саакашвили показал свою худобу

    Мошенники завладели подзамочными интимными снимками москвички

    Украинский солдат снял на камеру удар РСЗО по его подразделению

    Европейская страна захотела сохранить особые отношения с российской нефтью

    В Польше продолжили сбрасывать ртуть в реку после экологической катастрофы

    Полиция задержала иностранца за изнасилование 23-летней российской продавщицы

    Москвичи смогут зарядить телефон на новых велосипедах городского проката

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости