РИА Новости показало видео с перехваченными переговорами ВСУ после уничтожения блиндажа

Видео уничтожения российской артиллерией замаскированных блиндажей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении опубликовало РИА Новости.

Артиллерийское подразделение Южной группировки войск, состоящее преимущественно из мобилизованных жителей Урала, нанесло удар по выявленным авиаразведкой позициям ВСУ в лесополосе.

После уничтожения блиндажей российские военные перехватили переговоры украинских солдат. «Я один остался», — ответил военнослужащий ВСУ на запрос командира о том, сколько человек находятся на позициях после обстрела.

Ранее появились кадры удара барражирующих боеприпасов «Ланцет» по готовящейся атаковать технике ВСУ под Херсоном. Наносило удар «Ланцетами» спецподразделение группировки «Днепр» Российской армии. Командир отряда рассказал, что предварительно технику в лесополосе обнаружили средствами воздушной разведки.