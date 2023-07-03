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13:55, 3 июля 2023Бывший СССР

Удар «Ланцетов» по готовой к атаке технике ВСУ попал на видео

РИА Новости показало кадры удара БПЛА «Ланцет» по готовой к атаке технике ВСУ под Херсоном
СюжетРакетные удары по Украине:

Видео удара барражирующих боеприпасов «Ланцет» по готовящейся атаковать технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном опубликовало РИА Новости.

Наносило удар «Ланцетами» спецподразделение группировки «Днепр» Российской армии. Командир отряда рассказал, что предварительно технику в лесополосе обнаружили средствами воздушной разведки.

«После обнаружения было принято решение нанести поражение комплексом "Ланцет". В результате техника выведена из строя, также имеются потери в личном составе», — рассказал российский военный.

Ранее появились кадры уничтожения «Ланцетом» танка ВСУ и станции радиоэлектронной борьбы. Российские десантники обнаружили эти единицы техники на херсонском направлении.

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    Алевтина Запольская
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