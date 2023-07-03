Названы возможные сроки новых переговоров по зерновой сделке

РИА: переговоры между Россией и Турцией по зерновой сделке могут пройти до 18 июля

Переговоры между Россией и Турцией по зерновой сделке могут пройти до 18 июля. Возможные сроки новых переговоров назвал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

«Да, мы знакомы с этими заявлениями, следим за ситуацией, с пониманием относимся к тем проблемам, о которых заявляет российская сторона. Будучи посредниками, мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, в том числе и с западными партнерами», — заявил источник агентства.

Он также уточнил, что Анкара и Москва проведут переговоры на различных уровнях, в том числе и на высшем, до нынешнего истечения сроков действия черноморской зерновой инициативы.

Ранее зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил, что зерновая сделка в нынешнем виде не нужна. По его мнению, Россия и без соглашения поможет своим странам-партнерам, нуждающимся в продовольствии.