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09:14, 3 июля 2023Мир

Названы возможные сроки новых переговоров по зерновой сделке

РИА: переговоры между Россией и Турцией по зерновой сделке могут пройти до 18 июля

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Переговоры между Россией и Турцией по зерновой сделке могут пройти до 18 июля. Возможные сроки новых переговоров назвал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

«Да, мы знакомы с этими заявлениями, следим за ситуацией, с пониманием относимся к тем проблемам, о которых заявляет российская сторона. Будучи посредниками, мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, в том числе и с западными партнерами», — заявил источник агентства.

Он также уточнил, что Анкара и Москва проведут переговоры на различных уровнях, в том числе и на высшем, до нынешнего истечения сроков действия черноморской зерновой инициативы.

Ранее зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил, что зерновая сделка в нынешнем виде не нужна. По его мнению, Россия и без соглашения поможет своим странам-партнерам, нуждающимся в продовольствии.

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    Анастасия Заикина
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