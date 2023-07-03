Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничный регион за прошедшие сутки. Об обстрелах, зафиксированных 2 июля, он сообщил в своем Telegram-канале.
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Российская система противовоздушной обороны сбила над Белгородским районом украинский БПЛА самолетного типа. Село Щетиновка в Белгородской области обстреляли из минометов и гранатомета. В селе Красный Хутор с беспилотника сбросили два взрывных устройства. По селу Нехотеевка выпущено пять артиллерийских снарядов. В результате случившегося никто не пострадал.
«В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с беспилотников сброшено пять взрывных устройств, на окраине села Цаповка — два», — написал Гладков.
Также противник выпустил почти 50 минометных снарядов по окраине хутора Старый в Волоконовском районе. Атакован был также Грайворонский городской округ. Из миномета обстреляли окраину поселка Горьковский, село Дроновка. Пострадавших нет, но снарядами повредило линию электропередач, газопровод, объект связи и четыре домовладения.
В Краснояружском районе атаковал дрон-камикадзе, под обстрел попал и Шебекинский городской округ.