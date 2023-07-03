Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за 2 июля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничный регион за прошедшие сутки. Об обстрелах, зафиксированных 2 июля, он сообщил в своем Telegram-канале.

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Российская система противовоздушной обороны сбила над Белгородским районом украинский БПЛА самолетного типа. Село Щетиновка в Белгородской области обстреляли из минометов и гранатомета. В селе Красный Хутор с беспилотника сбросили два взрывных устройства. По селу Нехотеевка выпущено пять артиллерийских снарядов. В результате случившегося никто не пострадал.

«В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с беспилотников сброшено пять взрывных устройств, на окраине села Цаповка — два», — написал Гладков.

Также противник выпустил почти 50 минометных снарядов по окраине хутора Старый в Волоконовском районе. Атакован был также Грайворонский городской округ. Из миномета обстреляли окраину поселка Горьковский, село Дроновка. Пострадавших нет, но снарядами повредило линию электропередач, газопровод, объект связи и четыре домовладения.

В Краснояружском районе атаковал дрон-камикадзе, под обстрел попал и Шебекинский городской округ.