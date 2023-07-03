Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:32, 3 июля 2023Россия

ВСУ выпустили 17 минометных снарядов по белгородскому поселку

Гладков: ВСУ выпустили 17 минометных снарядов по белгородскому поселку Первомайский

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошлые сутки выпустили 17 минометных снарядов по поселку Первомайский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что по селу Терезовка со стороны Украины было выпущено восемь минометных снарядов. По хутору Марьино противник выпустил четыре снаряда, по хутору Мухин — один, уточнил Гладков.

«В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов Шебекинского горокруга пострадавших и разрушений нет», — заверил Гладков.

2 июля губернатор рассказал, что в Белгородском районе Белгородской области удалось сбить украинский беспилотный летательный аппарат. Тогда в результате происшествия никто не пострадал, подчеркнул Гладков. Разрушений на земле также удалось избежать.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Аксенов отреагировал на попытку покушения на него

    50-летняя Хайди Клум показала фигуру в купальнике

    Диетолог назвал три необычных варианта завтрака при средиземноморской диете

    Британские лорды публично признали Крым российским

    Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

    200-килограммовый приносящий удачу Будда упал на рабочих и придавил их

    Ночная драка на спортивной площадке в Москве попала на видео

    В России захотели запретить называть «зелеными» продукты без экосертификатов

    ЗРК «Комар» предложили на экспорт

    В WhatsApp появится долгожданная для пользователей функция

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости