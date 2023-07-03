Гладков: ВСУ выпустили 17 минометных снарядов по белгородскому поселку Первомайский

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошлые сутки выпустили 17 минометных снарядов по поселку Первомайский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что по селу Терезовка со стороны Украины было выпущено восемь минометных снарядов. По хутору Марьино противник выпустил четыре снаряда, по хутору Мухин — один, уточнил Гладков.

«В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов Шебекинского горокруга пострадавших и разрушений нет», — заверил Гладков.

2 июля губернатор рассказал, что в Белгородском районе Белгородской области удалось сбить украинский беспилотный летательный аппарат. Тогда в результате происшествия никто не пострадал, подчеркнул Гладков. Разрушений на земле также удалось избежать.