Украина сообщила о резком улучшении платежного баланса

Нацбанк Украины сообщил о профиците платежного баланса страны в 6,8 миллиарда долларов

Платежный баланс Украины в первые пять месяцев текущего года сведен с профицитом 6,8 миллиарда долларов, а отдельно в мае он составил 1,53 миллиарда, что на 130 миллионов больше, чем в апреле. О резком улучшении платежного баланса страны сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Нацбанк республики.

Год назад за тот же период Украина получила дефицит в размере 6,04 миллиарда долларов. При этом тогда был зафиксирован отток капитала в размере 9,18 миллиарда долларов, а в начале 2023 года — приток общей суммой 8,17 миллиарда.

Экспорт товаров год к году увеличился на 10 процентов, до 2,9 миллиарда рублей, импорт вырос еще серьезнее — на 28,2 процента. Профицит баланса первичных доходов снизился до 529 миллионов против 754 миллионов долларов в апреле. Также в январе-мае на чистые заимствования от внешнего мира пришлось 1,35 миллиарда долларов (3,13 миллиарда в 2022-м).

Ранее сообщалось, что совет исполнительных директоров Всемирного банка разрешил выделить Украине кредит в размере 1,5 миллиарда долларов на восстановление разрушений под гарантии Японии. До этого Минфин республики сообщил о получении грантового финансирования в размере 1,215 миллиарда долларов от целевого фонда многих доноров Всемирного банка.