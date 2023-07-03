Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:24, 3 июля 2023Экономика

Украина сообщила о резком улучшении платежного баланса

Нацбанк Украины сообщил о профиците платежного баланса страны в 6,8 миллиарда долларов

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Платежный баланс Украины в первые пять месяцев текущего года сведен с профицитом 6,8 миллиарда долларов, а отдельно в мае он составил 1,53 миллиарда, что на 130 миллионов больше, чем в апреле. О резком улучшении платежного баланса страны сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Нацбанк республики.

Год назад за тот же период Украина получила дефицит в размере 6,04 миллиарда долларов. При этом тогда был зафиксирован отток капитала в размере 9,18 миллиарда долларов, а в начале 2023 года — приток общей суммой 8,17 миллиарда.

Экспорт товаров год к году увеличился на 10 процентов, до 2,9 миллиарда рублей, импорт вырос еще серьезнее — на 28,2 процента. Профицит баланса первичных доходов снизился до 529 миллионов против 754 миллионов долларов в апреле. Также в январе-мае на чистые заимствования от внешнего мира пришлось 1,35 миллиарда долларов (3,13 миллиарда в 2022-м).

Ранее сообщалось, что совет исполнительных директоров Всемирного банка разрешил выделить Украине кредит в размере 1,5 миллиарда долларов на восстановление разрушений под гарантии Японии. До этого Минфин республики сообщил о получении грантового финансирования в размере 1,215 миллиарда долларов от целевого фонда многих доноров Всемирного банка.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Погиб один из командиров спецназа «Ахмат»

    Упавший из окна сын Михаила Ефремова пришел в себя после комы

    Японии разрешат сбросить в океан воду с АЭС «Фукусима»

    Курский губернатор сообщил об обстреле региона со стороны Украины

    В России разработали льготу для студентов-участников СВО

    Назван правильный способ чистки стиральной машины

    Россиянам рассказали о способе правильно пылесосить

    Объяснены причины повышенной сонливости летом

    Финляндия усовершенствует железную дорогу для быстрой переброски войск к России

    Россиянин обвинил в краже 800 тысяч рублей сбежавшую к другу по переписке дочь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости