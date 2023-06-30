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07:57, 30 июня 2023Экономика

Всемирный банк выделит Украине кредит в 1,5 миллиарда долларов

Всемирный банк одобрил Украине кредит на 1,5 миллиарда долларов под гарантии Японии

Фото: Pixabay

Совет исполнительных директоров Всемирного банка разрешил выделить Украине кредит в размере 1,5 миллиарда долларов на восстановление разрушенного в результате боевых действий и реформы. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Одобрение получено в рамках гарантий, предоставленных правительством Японии. В организации указали, что кредит является неотъемлемой частью пакета международной поддержки Украины в текущем году.

Средства должны удовлетворить потребности новых неимущих и перемещенных лиц, поспособствовать рыночной деятельности и проведению реформ для повышения прозрачности и подотчетности расходов государственных ресурсов.

До этого Минфин Украины сообщил о получении грантового финансирования в размере 1,215 миллиарда долларов от Целевого фонда многих доноров Всемирного банка. Из них 1,2 миллиарда выделили США, а 15 миллионов — Финляндия. Еще 500 миллионов долларов должна выделить Великобритания.

Также помощь через специальные права заимствования (SDR) в объеме около 900 миллионов долларов после завершения первого обзора программы финансовой помощи Украине одобрил исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ).

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    Платон Щукин
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