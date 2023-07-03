В России стали распространять фейковые объявления о замене домофона за счет УК

В ЦФО стали распространять фейковые объявления о замене домофона за счет УК

В России стали распространять фейковые объявления о замене домофона за счет управляющих компаний (УК), ведущие на фишинговый сайт. Поддельные объявления о замене домофонов появились на входных дверях в подъезды многоквартирных домов в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО).

В сети появилось изображение объявления, размещенного на входной двери в подъезд. На листовке утверждается, что УК произведет замену домофона за свой счет. Жильцам предлагается перейти по QR-коду и оставить заявку на указанном сайте.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, оборудование, обслуживающее более одного помещения в многоквартирном доме, является общим имуществом собственников многоквартирного дома, ответственность за содержание которого несут сами собственники.

По закону, УК обязаны оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе домофонов. Однако замена домофона не входит в минимальный перечень услуг и работ УК, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества. Информация о том, что УК домов в регионах ЦФО в многоквартирных домах заменят домофоны за свой счет, не соответствует действительности.

Подобные объявления распространяют мошенники. Указанный на объявлении QR-код ведет на фишинговый сайт, где предлагается оплатить заявку на новые ключи. Таким образом злоумышленники крадут деньги у жильцов многоквартирных домов.

Сообщения о том, что в ряде регионов ЦФО на дверях парадных появились объявления о замене домофона за счет УК, не публиковались в российских СМИ. Информация об этом также не распространилась в соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»