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06:37, 3 июля 2023Россия

В российском регионе сошел с рельсов локомотив с тремя вагонами

ДВЖД: в Приморье сошел с рельсов локомотив с тремя вагонами

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

На железнодорожном перегоне в Приморье сошел с рельсов локомотив с тремя вагонами. Об этом сообщила Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) на своем официальном сайте.

Сход четырех секций локомотива и вагонов произошел накануне, 2 июля, в 21:46 по местному времени на перегоне Анисимовка — Тигровый. В результате инцидента движение на участке было приостановлено.

«3 июля 2023 в 7:33 (00:33 по московскому времени) на перегоне Анисимовка — Тигровый <...> открыто движение по четному пути», — сообщили в ДВЖД.

В результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологии нет. В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры уточнили, что поезд был грузовым.

1 мая железнодорожный состав из 60 вагонов сошел с рельсов в Брянской области. Примерно 7-8 вагонов остались лежать на боку, на месте произошел пожар.

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    Марина Совина
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