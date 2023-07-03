Названо число занимавшихся сексом во время рабочих видеозвонков людей

Американцы стали проводить рабочие видеозвонки в туалете и заниматься во время них сексом

Социологический опрос среди американцев и англичан показал, что во время корпоративных видеозвонков люди склонны заниматься посторонними делами. Об этом пишет портал Unleash.

Компания Jugo, которая занимается созданием иммерсивных программ виртуальной реальности, провела крупное социологическое исследование в рамках продвижения своих продуктов. В ходе опроса выяснилось, что участники корпоративных видеозвонков не воспринимают эти мероприятия всерьез. В исследовании участвовало 2000 респондентов.

Так, 13 процентов американцев (то есть каждый десятый трудоспособный человек в США) и 7,5 процента британцев рискнули заняться сексом во время рабочих видеозвонков. При этом целых 39 процентов британцев и 48 процентов американцев проводили созвоны с коллегами в туалете.

Я была шокирована, когда узнала, сколько людей проводят видеовстречи в туалете. Но еще больше меня удивили те, кто сознались в том, что занимались сексом Элейн Свонн специалист по этикету

29 процентов респондентов рассказали, что участвовали во встрече будучи на заправке, 33 процента находились в спортзале. 50 процентов участников опроса обедали во время обсуждения рабочих проблем, 68 процентов переписывались с друзьями, 29 — находились на прогулке и 22 — спали.

Самым неуважительным поведением, большинство назвали отключение камеры и неумение выключать микрофон, когда на заднем плане есть дополнительные шумы.

По словам специалиста по этикету Элейн Свонн, эти результаты свидетельствуют о том, что в виртуальном пространстве люди позволяют себе вещи, на которые никогда бы не решились в реальном мире. Из-за понимания, что все происходит не лицом к лицу, а онлайн, наемные сотрудники «погружаются в режим многозадачности», что не является приемлемым поведением на рабочем месте. Свонн считает, что в связи с этой проблемой отделам кадров нужно проработать протоколы и стандарты онлайн-встреч, чтобы люди относились к ним серьезнее.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке, США, полицейские прибыли по вызову и обнаружили на месте происшествия коллег, занимавшихся сексом.

