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11:26, 3 июля 2023Интернет и СМИ

«Вкусно — и точка» продолжит принимать на работу подростков

«Вкусно — и точка» опровергла прекращение найма на работу с 15 лет

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В сети распространилась информация о том, что сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» якобы прекращает принимать на работу подростков из-за их низкой ответственности. Впоследствии в компании опровергли данные сведения и заверили, что продолжат нанимать сотрудников, достигших 15 лет.

Соответствующий пост в субботу, 1 июля, опубликовал Telegram-канал Mash. По его информации, в компании признали неудачным эксперимент с наймом несовершеннолетних работников и пришли к выводу, что содержать их в штате не только экономически невыгодно, но и опасно из-за игнорирования техники безопасности, правил и технологических карт. Кроме того, подростки якобы склонны к воровству. «И за все это приходится отвечать менеджменту точек, что им очень не нравится. Поэтому совместными думами приняли решение отказаться от услуг мальчиков и девочек до 16 лет», — говорится в тексте.

При этом в самой сети ресторанов авторам поста не подтвердили данную информацию — представитель компании заверил, что в штате просто не всегда есть вакансии для юных сотрудников.

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В тот же день в комментарии ТАСС пресс-служба организации опровергла сообщения о прекращении найма несовершеннолетних. «Компания продолжает принимать на работу сотрудников с 15 лет и делает это в полном соответствии с трудовым законодательством, а также с учетом особенностей приема на работу несовершеннолетних», — указал собеседник агентства и добавил, что, если в конкретном заведении на момент подачи заявления нет позиций, подходящих для несовершеннолетних, соискатель может оставить заявку на сайте и получить информацию по локациям, в которых подобные позиции имеются.

Сообщения об изменениях в правилах приема сотрудников во «Вкусно — и точка» получили широкое распространение в российских СМИ. Впоследствии многие из них также опубликовали опровержение ранее предоставленных сведений, в их числе оказались «Подъем», «Говорит Москва», News.ru, «Коммерсантъ» и MK.RU.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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