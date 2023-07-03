Министр обороны Китая встретился с главкомом ВМФ России

Министр обороны Китая Ли Шанфу встретился в Пекине с главкомом ВМФ России Евменовым

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу встретился в Пекине с главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) России Николаем Евменовым, говорится на сайте китайского ведомства.

«Мы надеемся, что обе стороны будут укреплять связь на всех уровнях, регулярно организовывать совместные учения и патрульные лиги, расширять прагматичное сотрудничество в профессиональных областях и вносить позитивный вклад в поддержание мира и стабильности как в регионе, так и во всем мире», — заявили в МО КНР.

Кроме того, главком ВМФ сказал, что российская сторона придает большое значение укреплению практического сотрудничества между армиями России и Китая в различных областях и готова поддерживать тесную координацию с Пекином. В частности, сторонам следует продолжать расширять обмены между двумя ВМС на всех уровнях, совместно организовывать морские учения, круизы и другие важные учения и тренировки.